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Карпати визначились з місцем першого зимового збору

Карпати проведуть перший збір на Закарпатті
Сьогодні 20:26 296 0
Карпати визначились з місцем першого зимового збору
#Карпати

Джерело - fckarpaty.org.uа.

Карпати перший зимовий збір проведуть на Закарпатті.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Збір розпочнеться 9 лютого і триватиме до 21 лютого. У його рамках команда Мирона Маркевича проведе чотири спаринги.

12 лютого “зелено-білі” зіграють зі Звягелем, лідером Другої ліги. Через два дні Карпати зустрінуться з представником УПЛ – Минаєм. На 17 лютого запланований контрольний матч із харківським Металістом. Заключний поєдинок відбудеться 21 лютого проти Хуста.

Раніше Карпати підписали першого зимового новачка.

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