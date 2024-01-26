Карпати визначились з місцем першого зимового збору

Карпати проведуть перший збір на Закарпатті

Карпати перший зимовий збір проведуть на Закарпатті.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Збір розпочнеться 9 лютого і триватиме до 21 лютого. У його рамках команда Мирона Маркевича проведе чотири спаринги.

12 лютого “зелено-білі” зіграють зі Звягелем, лідером Другої ліги. Через два дні Карпати зустрінуться з представником УПЛ – Минаєм. На 17 лютого запланований контрольний матч із харківським Металістом. Заключний поєдинок відбудеться 21 лютого проти Хуста.

Раніше Карпати підписали першого зимового новачка.