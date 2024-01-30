Ракитич залишив Севілью

Джерело - sevillafc.es.
Севілья оголосила про відхід хорватського півзахисника Івана Ракитича.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Раніше стало відомо, що 35-річний Ракитич близький до переходу до саудівського Аль-Шабабу. Футболіст уже пройшов медичне обстеження у клубі з Ер-Ріяда.
У поточному сезоні Ракитич провів 27 матчів, на його рахунку 2 голи та 4 асисти.
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