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Ракитич залишив Севілью

Гравець перейде в Аль-Шабаб
Сьогодні 15:08 241 0
Ракитич залишив Севілью
#Ракитич, #Севілья, #Футбольні трансфери

Джерело - sevillafc.es.

Севілья оголосила про відхід хорватського півзахисника Івана Ракитича.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Раніше стало відомо, що 35-річний Ракитич близький до переходу до саудівського Аль-Шабабу. Футболіст уже пройшов медичне обстеження у клубі з Ер-Ріяда.

У поточному сезоні Ракитич провів 27 матчів, на його рахунку 2 голи та 4 асисти.

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Допис, поширений Sevilla FC (@sevillafc)

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