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Епічний промах Мудрика: українець не влучив по воротах Ліверпуля, змарнувавши супермомент у центральному матчі АПЛ

Останнім часом в українця справи йдуть не найкращим чином
Сьогодні 01:36 Андрій Дунець 734 0
Епічний промах Мудрика: українець не влучив по воротах Ліверпуля, змарнувавши супермомент у центральному матчі АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик не зміг забити із вигідної позиції в матчі 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Ліверпулем та Челсі.

Українець вийшов на поле відразу по перерві з рахунку 2:0 на користь "червоних", а вже на 51-й хвилині мав відмінну нагоду відзначитися забитим м'ячем, проте не влучив по воротах Алісона Бекера, на побачення з яким його фактично вивів Мало Ґусто.

Відео

У підсумку Челсі поступився з рахунком 1:4.

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