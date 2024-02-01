Останнім часом в українця справи йдуть не найкращим чином

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик не зміг забити із вигідної позиції в матчі 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Ліверпулем та Челсі.

Українець вийшов на поле відразу по перерві з рахунку 2:0 на користь "червоних", а вже на 51-й хвилині мав відмінну нагоду відзначитися забитим м'ячем, проте не влучив по воротах Алісона Бекера, на побачення з яким його фактично вивів Мало Ґусто.

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У підсумку Челсі поступився з рахунком 1:4.

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