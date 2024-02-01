ЛНЗ зіграв внічию із Заглембе у контрольному матчі

Матч завершився внічию

Джерело - Чемпіон.

ЛНЗ зіграв внічию проти польського клубу Заглембе у спарингу на зборах у Туреччині.

Матч закінчився нічийним рахунком 1:1, дебютним голом за ЛНЗ відзначився Мухаррем Яшарі.

Товариський матч

1 лютого

ЛНЗ (Черкаси) – Заглембе (Любін, Польща) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Курміновський, 1:1 - 76 Яшарі

ЛНЗ: Кучеренко – Насонов (Муравський, 46), Тарасенко (Каплієнко, 46), Норенков (Саліху, 46), Долінський (Стасюк, 46) – Тищенко (Бар, 46), Італо (Бойко, 46), ГНП (Наумець, 46), ГНП (Яшарі, 46), Шестаков (Пасіч, 46) – Прядун (Бессала, 46)

Раніше ЛНЗ програв чеській команді у контрольному матчі.

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