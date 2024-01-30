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ЛНЗ програв чеській команді у контрольному матчі

Черкаська команда поступилася Словацко
Сьогодні 17:54 168 0
ЛНЗ програв чеській команді у контрольному матчі
#ЛНЗ Черкаси

Джерело - Чемпіон.

Черкаський ЛНЗ на зборах у Туреччині програв чеській команді Словацко.

ЛНЗ відзначився першим - гол забив новачок команди Арад Бар. Але далі в першому таймі забивав лише чеський клуб, і Герман Пеньков до всього іншого ще взяв пенальті.

Свій наступний матч ЛНЗ проведе першого лютого з польським Заглембе.

Контрольний матч
30 січня

ЛНЗ - Словацко (Чехія) 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 13 Бар, 1:1 - 21, 1:2 41

ЛНЗ: Пеньков, Стасюк, Каплієнко (Норенков 70), Ковальов (Насонов 46), Муравський, Рибалка (Тищенко 83), Наумець, Бойко, Бар, Пасіч (Шестаков 55), Бессала

Нагадаємо ЛНЗ підписав бразильського нападника.

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