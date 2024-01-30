ЛНЗ програв чеській команді у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Черкаський ЛНЗ на зборах у Туреччині програв чеській команді Словацко.
ЛНЗ відзначився першим - гол забив новачок команди Арад Бар. Але далі в першому таймі забивав лише чеський клуб, і Герман Пеньков до всього іншого ще взяв пенальті.
Свій наступний матч ЛНЗ проведе першого лютого з польським Заглембе.
Контрольний матч
30 січня
ЛНЗ - Словацко (Чехія) 1:2 (1:2)
Голи: 1:0 13 Бар, 1:1 - 21, 1:2 41
ЛНЗ: Пеньков, Стасюк, Каплієнко (Норенков 70), Ковальов (Насонов 46), Муравський, Рибалка (Тищенко 83), Наумець, Бойко, Бар, Пасіч (Шестаков 55), Бессала
Нагадаємо ЛНЗ підписав бразильського нападника.