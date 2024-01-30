Верес зіграв внічию зі словацьким клубом у спарингу

Джерело - Чемпіон.

У другому матчі зимового тренувального збору у Туреччині Верес зіграв унічию з аутсайдером елітного дивізіону чемпіонату Словаччини - ВіОном зі Злате Моравце.

Матч завершився внічию 0:0.

3-го лютого Верес у Туреччині зіграє з чеським Яблонцем.

Контрольний матч

30 січня

ВіОн (Словаччина) - Верес (Україна) 0:0

Верес (1 тайм): Паст - Шевченко, Жуліо Сезар, Кучеренко, Балан, Кухарук, Яго, В.Шарай, С.Шарай, Дахновський, Гайдучик.

Верес (2 тайм): Коркодим - Сміян, Вовченко, Мельник, Баран, Курко, Кучеров, Ковалюк, Світюха, Годя, Мрвальєвич.

Напередодні Верес переміг Бреру у першому спарингу зимового міжсезоння.