Кроос може відновити кар'єру у збірній Німеччини

Джерело - sport.ua.
Півзахисник Реала Тоні Кроос розглядає можливість поновлення виступів за збірну Німеччини.
Про це повідомляє Athletic.
34-річний футболіст підтримує хороші відносини з головним тренером команди Юліаном Нагельсманом і не відкидає ймовірність повернення до складу на домашній чемпіонат Європи.
Нагадаємо, що Кроос оголосив про завершення кар'єри в Бундестім влітку 2021 року. Він провів за національну команду 106 матчів та забив 17 голів.
Раніше повідомлялося, що гравцям збірної Німеччини не подобаються методи Нагельсманна.