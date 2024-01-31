Кроос може відновити кар'єру у збірній Німеччини

Кроос може зіграти на Євро-2024

Півзахисник Реала Тоні Кроос розглядає можливість поновлення виступів за збірну Німеччини.

Про це повідомляє Athletic.

34-річний футболіст підтримує хороші відносини з головним тренером команди Юліаном Нагельсманом і не відкидає ймовірність повернення до складу на домашній чемпіонат Європи.

Нагадаємо, що Кроос оголосив про завершення кар'єри в Бундестім влітку 2021 року. Він провів за національну команду 106 матчів та забив 17 голів.

Раніше повідомлялося, що гравцям збірної Німеччини не подобаються методи Нагельсманна.