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Кроос може відновити кар'єру у збірній Німеччини

Кроос може зіграти на Євро-2024
Сьогодні 15:57 238 0
Кроос може відновити кар'єру у збірній Німеччини
Фото - Getty Images
#Кроос

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Реала Тоні Кроос розглядає можливість поновлення виступів за збірну Німеччини.

Про це повідомляє Athletic.

34-річний футболіст підтримує хороші відносини з головним тренером команди Юліаном Нагельсманом і не відкидає ймовірність повернення до складу на домашній чемпіонат Європи.

Нагадаємо, що Кроос оголосив про завершення кар'єри в Бундестім влітку 2021 року. Він провів за національну команду 106 матчів та забив 17 голів.

Раніше повідомлялося, що гравцям збірної Німеччини не подобаються методи Нагельсманна.

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