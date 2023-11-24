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Гравцям збірної Німеччини не подобаються методи Нагельсманна

Деякі з них вважають, що Нагельсманн повинен зменшити кількість іде
Сьогодні 10:17 229 0
Гравцям збірної Німеччини не подобаються методи Нагельсманна
Фото: Getty Images
#Юліан Нагельсманн

Джерело - Bild.

Гравцям збірної Німеччини здається, що Юліан Нагельсманн наразі діє більше як клубний тренер, хоча у нього немає на це часу в національній команді.

Про це повідомляє Bild.

Деякі з них вважають, що Нагельсманн повинен зменшити кількість ідей, інформації на тренуваннях, відеоаналізу та віддати перевагу більшому прагматизму.

Попри це, атмосфера в команді залишається позитивною щодо Нагельсманна.

Его тактичні знання не викликають жодних сумнівів, але він просто "забагато хоче", відсутня чітка лінія, а деякі футболісти грають не на своїх позиціях.

Нагадаємо, Нагельсманн - другий наймолодший тренер збірної Німеччини в історії.

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