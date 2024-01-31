Капітан Руха вилетів до кінця сезону

У Марка – розрив передньої хрестоподібної зв’язки.

Травма капітана Руха Марка Сапуги в товариському матчі зі Штурмом (0:0) виявилася більш ніж серйозною.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Після обстеження у футболіста діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки.

Орієнтовний термін відновлення після таких травм – сім-вісім місяців, але лікарі не виключають, що Марко повернеться у гру швидше з огляду на його молодий вік. Втім, у будь-якому разі, до кінця цього сезону він уже не допоможе команді.

Наступного тижня на Марка чекає операція у Варшаві в одного з провідних хірургів спортивної медицини у Європі.

Раніше Рух програв Домжале.