Капітан Руха вилетів до кінця сезону

Джерело - fcruhlviv.com.
Травма капітана Руха Марка Сапуги в товариському матчі зі Штурмом (0:0) виявилася більш ніж серйозною.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Після обстеження у футболіста діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки.
Орієнтовний термін відновлення після таких травм – сім-вісім місяців, але лікарі не виключають, що Марко повернеться у гру швидше з огляду на його молодий вік. Втім, у будь-якому разі, до кінця цього сезону він уже не допоможе команді.
Наступного тижня на Марка чекає операція у Варшаві в одного з провідних хірургів спортивної медицини у Європі.
Раніше Рух програв Домжале.