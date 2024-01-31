Головне
"Мене вже не мало бути на цій землі". Експрезидент Федерації баскетболу Києва представляє десантно-штурмові війська ЗСУ
Сьогодні 17:28 37
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося
Сьогодні 14:40 1487
Відео дня: Зінченко оформив рідкісний асист руками в матчі АПЛ
Сьогодні 09:42 2316
Ломаченко та Камбосос оголосили про бій за вакантний пояс IBF
Сьогодні 09:09 464
Ястремська зіграє з нейтральною тенісисткою в 1-му колі турніру в Лінці
Сьогодні 08:33 824
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 06:33 18974
Прометей програв Венеції у матчі Єврокубка
Вчора 23:26 311
Судаков продовжив контракт з Шахтарем
Вчора 20:39 715
Динамо розгромило Пахтакор у контрольному матчі
Вчора 18:08 928
Берінчик отримав бій за вакантний титул WBО
Вчора 09:25 596
Прямі трансляції

Капітан Руха вилетів до кінця сезону

У Марка – розрив передньої хрестоподібної зв’язки.
Сьогодні 15:15 330 0
Капітан Руха вилетів до кінця сезону
#Рух Львів, #Марко Сапуга

Джерело - fcruhlviv.com.

Травма капітана Руха Марка Сапуги в товариському матчі зі Штурмом (0:0) виявилася більш ніж серйозною.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Після обстеження у футболіста діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки.

Орієнтовний термін відновлення після таких травм – сім-вісім місяців, але лікарі не виключають, що Марко повернеться у гру швидше з огляду на його молодий вік. Втім, у будь-якому разі, до кінця цього сезону він уже не допоможе команді.

Наступного тижня на Марка чекає операція у Варшаві в одного з провідних хірургів спортивної медицини у Європі. 

Раніше Рух програв Домжале.

Коментарі ()
Популярне зараз
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося 1487
Ястремська зіграє з нейтральною тенісисткою в 1-му колі турніру в Лінці Ястремська зіграє з нейтральною тенісисткою в 1-му колі турніру в Лінці 824
Перес визначився з майбутнім у Реалі Кепи та Луніна Перес визначився з майбутнім у Реалі Кепи та Луніна 1145
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 18974
Динамо розгромило Пахтакор у контрольному матчі Динамо розгромило Пахтакор у контрольному матчі 928
Відео дня: Зінченко оформив рідкісний асист руками в матчі АПЛ Відео дня: Зінченко оформив рідкісний асист руками в матчі АПЛ 2316
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 47447
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 100844
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 58981
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 51080 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 20898
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 45764 1