Головне
Дмитренко здобула бронзу у спринті чемпіонату Європи
Сьогодні 16:56 477
Динамо поступилось Балкані у контрольному матчі
Сьогодні 17:54 451
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 16:02 14233
Анчелотті: Лунін зіграє з Лас-Пальмасом
Сьогодні 15:43 386
Гігонна виграв спринт на чемпіонаті Європи, Мандзин - 12
Сьогодні 14:22 388
Клопп залишить Ліверпуль у кінці сезону
Сьогодні 12:51 1132
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 10:26 24223
Джокович поступився Сіннеру у півфіналі Australian Open
Сьогодні 10:12 935 3
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Сьогодні 09:48 6587 1
Кіченок та Остапенко вийшли до фіналу парного Australian Open
Сьогодні 09:02 1644
Прямі трансляції

Рух програв Домжале у контрольному матчі

Рух продовжує підготовку до другої частини сезону на зборах у Словенії
Сьогодні 18:23 232 0
Рух програв Домжале у контрольному матчі
#Рух Львів

Джерело - Чемпіон.

Рух у контрольному матчі поступився Домжале.

Матч завершився з рахунком 3:2.

Товариський матч

26 січня

Рух (Львів, Україна) – Домжале (Словенія) 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 22 Плюман, 1:1 - 31  Ступаревіч, 2:1 - 56 Плюман, 2:2 - 60 Крупіч, 2:3 - 78  Ступаревіч (пен)

Попередження: Матвіїв, 47

Рух: Ванівський, Кітела, Матвіїв, Баршак, Теслюк, Столярчук, Таллес, Денисов (Квас, 60), Непейпієв (Касарда, 56), Плюман, Карабін

Нагадаємо, англійський легіонер залишив Рух перед зборами у Словенії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт 25629
ЗМІ назвали зарплату Михайличенка у Поліссі ЗМІ назвали зарплату Михайличенка у Поліссі 1245
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 24223
Кіченок та Остапенко вийшли до фіналу парного Australian Open Кіченок та Остапенко вийшли до фіналу парного Australian Open 1644
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 14233
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” 6587 1
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 47337
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 90493 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 100633
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 43583
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63005 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 38317