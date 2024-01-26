Рух програв Домжале у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Рух у контрольному матчі поступився Домжале.
Матч завершився з рахунком 3:2.
Товариський матч
26 січня
Рух (Львів, Україна) – Домжале (Словенія) 2:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 22 Плюман, 1:1 - 31 Ступаревіч, 2:1 - 56 Плюман, 2:2 - 60 Крупіч, 2:3 - 78 Ступаревіч (пен)
Попередження: Матвіїв, 47
Рух: Ванівський, Кітела, Матвіїв, Баршак, Теслюк, Столярчук, Таллес, Денисов (Квас, 60), Непейпієв (Касарда, 56), Плюман, Карабін
Нагадаємо, англійський легіонер залишив Рух перед зборами у Словенії.