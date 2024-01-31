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Ізраїльський легіонер залишив Чорноморець

В Одесі розпрощалися з Гаєм Хадіда
Сьогодні 14:14 214 0
Ізраїльський легіонер залишив Чорноморець
#Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець оголосив про припинення дії контракту з півзахисником Гаєм Хадіда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Домовленість про розрив відносин стала результатом обопільної згоди.

Нагадаємо, Хадіда став гравцем Чорноморця в лютому 2023 року.

28-річний гравець атаки більшу частину кар'єри провів в ізраїльських клубах. Однак у січні 2023 року став гравцем турецького клубу Сакар'яспора, а за місяць перебрався до одеської команди.

Раніше Чорноморець підписав боснійського захисника.

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