Ізраїльський легіонер залишив Чорноморець

Джерело - Чемпіон.
Чорноморець оголосив про припинення дії контракту з півзахисником Гаєм Хадіда.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Домовленість про розрив відносин стала результатом обопільної згоди.
Нагадаємо, Хадіда став гравцем Чорноморця в лютому 2023 року.
28-річний гравець атаки більшу частину кар'єри провів в ізраїльських клубах. Однак у січні 2023 року став гравцем турецького клубу Сакар'яспора, а за місяць перебрався до одеської команди.
Раніше Чорноморець підписав боснійського захисника.