Ізраїльський легіонер залишив Чорноморець

В Одесі розпрощалися з Гаєм Хадіда

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець оголосив про припинення дії контракту з півзахисником Гаєм Хадіда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Домовленість про розрив відносин стала результатом обопільної згоди.

Нагадаємо, Хадіда став гравцем Чорноморця в лютому 2023 року.

28-річний гравець атаки більшу частину кар'єри провів в ізраїльських клубах. Однак у січні 2023 року став гравцем турецького клубу Сакар'яспора, а за місяць перебрався до одеської команди.

Раніше Чорноморець підписав боснійського захисника.