Чорноморець підписав боснійського захисника

Чорноморець підписав контракт з 22-річним центральним боснійським захисником Володимиром Арсичом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Інформацію щодо контракту клуб не дає, але Transfermarkt пише про те, що центрбек прийшов до одеського клубу на правах вільного агента і до кінця поточного сезону.

Арсич - високорослий футболіст (192 см), грає на позиції центрального захисника, підсилення якої одесити якраз потребують.

Останні півтора сезону футболіст виступав у чемпіонаті Данії за клуб Вайле, а до цього грав у рідній Боснії за ФК Крупа, Леотар (Требіньє), ГОШК (Габела) та Борац (U-19) з Баня-Луки.

Раніше визначився суперник Чорноморця у півфіналі Кубка України.