У Наполі спростували переговори з Моурінью

Джерело - Чемпіон.
Екстренер Роми Жозе Моурінью не очолить Наполі.
Про це розповів президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс.
"Моурінью не входить до наших планів, це ніколи не обговорювалося.
Я вважаю, що його майбутнє не буде пов'язано з Італією", — сказав Де Лаурентіс.
Декілька днів тому тижневик The Sunday Times повідомив, що спеціаліст проведе переговори з чинним чемпіоном Італії.
Нагадаємо стало відомо, скільки Рома заплатить Моурінью після звільнення.
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