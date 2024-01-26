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У Наполі спростували переговори з Моурінью

Ауреліо Де Лаурентіс спростував чутки, які пов'язували Жозе Моурінью з його клубом.
Сьогодні 22:10 182 0
У Наполі спростували переговори з Моурінью
Фото - Getty Images
#Де Лаурентіс, #Наполі, #Жозе Моурінью

Джерело - Чемпіон.

Екстренер Роми  Жозе Моурінью не очолить Наполі.

Про це розповів президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс.

"Моурінью не входить до наших планів, це ніколи не обговорювалося.

Я вважаю, що його майбутнє не буде пов'язано з Італією", — сказав Де Лаурентіс.

Декілька днів тому тижневик The Sunday Times повідомив, що спеціаліст проведе переговори з чинним чемпіоном Італії.

Нагадаємо стало відомо, скільки Рома заплатить Моурінью після звільнення.

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