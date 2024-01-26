У Наполі спростували переговори з Моурінью

Екстренер Роми Жозе Моурінью не очолить Наполі.

Про це розповів президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс.

"Моурінью не входить до наших планів, це ніколи не обговорювалося.

Я вважаю, що його майбутнє не буде пов'язано з Італією", — сказав Де Лаурентіс.