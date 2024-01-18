Реал працює над трансфером Голанда

Реал зацікавлений у підписанні норвезького нападника

Реал продовжує роботу над трансфером нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє Cadena Ser.

Мадридці вирішили піти шляхом, який успішно застосували протягом процесу запрошення Джуда Беллінгема. Йдеться про постійні контакти з агентами, але без активного наполягання. Розмови з Ман Сіті вони віддали посередникам.

Реал хоче створити дуже хорошу атмосферу в стосунках з Голандом. Також клуб вважає ідеальним варіантом домовитися з Сіті про фіксовану суму трансферу, яка не залежатиме від курсу валют.

Нагадаємо, Мессі віддав перемогу Голанду в голосуванні FIFA The Best.