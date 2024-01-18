Головне
18 січня на Australian Open зіграють Світоліна та Ястремська: розклад матчів українок
Сьогодні 07:58 3768
"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО
Сьогодні 09:04 11457 1
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 05:15 5129
Евертон з Миколенком переграв Крістал Пелес у 1/32 Кубка Англії
Вчора 23:47 573
Валенсія з Яремчуком поступилася Сельті в 1/8 Кубка Іспанії
Вчора 23:03 426
Помічник тренера Голден Стейт помер у лікарні
Вчора 22:19 659
Прометей переміг Вулвз у 15 турі Єврокубка
Вчора 21:06 424
Визначився склад збірної України на коротку індивідуальну гонку в Антгольці
Вчора 19:07 713
Глядачі аж засміялися: Костюк та Мертенс видали довжелезний розіграш із 42 ударів на Australian Open
Вчора 16:54 2702
Карпати не отримали дозвіл на виїзд за кордон для проведення збору
Вчора 16:17 969
Прямі трансляції

Реал працює над трансфером Голанда

Реал зацікавлений у підписанні норвезького нападника
Сьогодні 10:16 137 0
Реал працює над трансфером Голанда
Фото - Getty Images
#Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Реал продовжує роботу над трансфером нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє Cadena Ser.

Мадридці вирішили піти шляхом, який успішно застосували протягом процесу запрошення Джуда Беллінгема. Йдеться про постійні контакти з агентами, але без активного наполягання. Розмови з Ман Сіті вони віддали посередникам.

Реал хоче створити дуже хорошу атмосферу в стосунках з Голандом. Також клуб вважає ідеальним варіантом домовитися з Сіті про фіксовану суму трансферу, яка не залежатиме від курсу валют.

Нагадаємо, Мессі віддав перемогу Голанду в голосуванні FIFA The Best.

Коментарі ()
Популярне зараз
Барселона визначилась із новим головним тренером Барселона визначилась із новим головним тренером 3358
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 5129
"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО "Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО 11457 1
18 січня на Australian Open зіграють Світоліна та Ястремська: розклад матчів українок 18 січня на Australian Open зіграють Світоліна та Ястремська: розклад матчів українок 3768
Вісім чемпіонських боїв - вісім перемог: Олександру Усику виповнилося 37 років Вісім чемпіонських боїв - вісім перемог: Олександру Усику виповнилося 37 років 3359
Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження 6888
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 354673
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11907
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15300 2
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 17964 1
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4694
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 28679