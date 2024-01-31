Фелікс пропустить близько 4 тижнів через травму

Жуан Фелікс вибув на місяць

Орендований в Атлетико нападник Барселони Жуан Фелікс отримав травму гомілкостопа.

Про це повідомляє офіційний сайт каталонців.

Це сталося на тренуванні команди 30 січня.

За інформацією журналіста Diario Sport Тоні Хуанмарті, він пропустить близько 4 тижнів, тому скоріше за все, не зіграє у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі, який пройде 21 лютого в Неаполі.

Цього сезону Фелікс відзначився 7 голами та 5 асистами у 28 матчах за Барселону.

Нагадаємо Бешикташ може підписати півзахисника Барселони.