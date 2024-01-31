Головне
Судаков продовжив контракт з Шахтарем
Вчора 20:39 676
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося
Сьогодні 14:40 1332
Відео дня: Зінченко оформив рідкісний асист руками в матчі АПЛ
Сьогодні 09:42 2131
Ломаченко та Камбосос оголосили про бій за вакантний пояс IBF
Сьогодні 09:09 406
Ястремська зіграє з нейтральною тенісисткою в 1-му колі турніру в Лінці
Сьогодні 08:33 618
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 06:33 18921
Прометей програв Венеції у матчі Єврокубка
Вчора 23:26 293
Динамо розгромило Пахтакор у контрольному матчі
Вчора 18:08 886
Берінчик отримав бій за вакантний титул WBО
Вчора 09:25 584
Шахтар перегляне гамбійського вундеркінда
Вчора 08:56 688
Прямі трансляції

Фелікс пропустить близько 4 тижнів через травму

Жуан Фелікс вибув на місяць
Сьогодні 13:12 227 0
Фелікс пропустить близько 4 тижнів через травму
#Барселона, #Жуан Фелікс

Джерело - fcbarcelona.com.

Орендований в Атлетико нападник Барселони Жуан Фелікс отримав травму гомілкостопа.

Про це повідомляє офіційний сайт каталонців.

Це сталося на тренуванні команди 30 січня.

За інформацією журналіста Diario Sport Тоні Хуанмарті, він пропустить близько 4 тижнів, тому скоріше за все, не зіграє у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі, який пройде 21 лютого в Неаполі.

Цього сезону Фелікс відзначився 7 голами та 5 асистами у 28 матчах за Барселону.

Нагадаємо Бешикташ може підписати півзахисника Барселони.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вацко працюватиме на Setanta Sports Вацко працюватиме на Setanta Sports 1190
Динамо розгромило Пахтакор у контрольному матчі Динамо розгромило Пахтакор у контрольному матчі 886
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 18921
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося 1332
Перес визначився з майбутнім у Реалі Кепи та Луніна Перес визначився з майбутнім у Реалі Кепи та Луніна 1080
Відео дня: Зінченко оформив рідкісний асист руками в матчі АПЛ Відео дня: Зінченко оформив рідкісний асист руками в матчі АПЛ 2131
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 111456 4
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 68104
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 28826 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 31808
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 48447
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 18485 1