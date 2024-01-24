Бешикташ може підписати півзахисника Барселони

Опорник блаугранас зацікавив стамбульський клуб

Опорний півзахисник Барселони Оріоль Ромеу розглядає можливість переходу до турецького чемпіонату.

Про це повідомляє журналіст Серджан Дікме.

Бешикташ вже запропонував офіційні умови 32-річному іспанцю, який висловлює готовність залишити Барселону. Проте переговори продовжуються. Контракт Ромеу з Барселоною діє до кінця червня 2026 року, а його вартість, згідно з порталом transfermarkt, оцінюється у 3 мільйони євро.

У поточному сезоні Ромеу взяв участь у 21 матчі за блаугранас у різних турнірах, відзначившись асистом.

Нагадаємо Барселона переграла Уніоністас і вийшла до чвертьфіналу Кубка Іспанії.