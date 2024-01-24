Бешикташ може підписати півзахисника Барселони

Джерело - xsport.ua.
Опорний півзахисник Барселони Оріоль Ромеу розглядає можливість переходу до турецького чемпіонату.
Про це повідомляє журналіст Серджан Дікме.
Бешикташ вже запропонував офіційні умови 32-річному іспанцю, який висловлює готовність залишити Барселону. Проте переговори продовжуються. Контракт Ромеу з Барселоною діє до кінця червня 2026 року, а його вартість, згідно з порталом transfermarkt, оцінюється у 3 мільйони євро.
У поточному сезоні Ромеу взяв участь у 21 матчі за блаугранас у різних турнірах, відзначившись асистом.
Нагадаємо Барселона переграла Уніоністас і вийшла до чвертьфіналу Кубка Іспанії.