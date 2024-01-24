Головне
Ястремська у півфіналі Australian Open-2024 зіграє проти китаянки Чжен
Сьогодні 21:30 1002
Ястремська - Чжен: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Australian Open
Сьогодні 23:40 936
Прометей здолав Хапоель в Єврокубку
Сьогодні 21:54 231
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 20:59 11941
Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Чжен
Сьогодні 20:56 2249
Gazzetta dello Sport запускається в Грузії. Україна наступна
Сьогодні 19:38 351
Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024
Сьогодні 18:43 11634 2
Ястремська - Чжен: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу Australian Open
Сьогодні 17:11 841
Довбик може отримати нагороду найкращому гравцю Ла-Ліги другий місяць поспіль
Сьогодні 14:25 467
Соерум виграв індивідуальну гонку на чемпіонаті Європи, Дудченко - 12
Сьогодні 13:51 461
Прямі трансляції

Бешикташ може підписати півзахисника Барселони

Опорник блаугранас зацікавив стамбульський клуб
Сьогодні 22:26 197 0
Бешикташ може підписати півзахисника Барселони
#Барселона, #Бешикташ

Джерело - xsport.ua.

Опорний півзахисник Барселони Оріоль Ромеу розглядає можливість переходу до турецького чемпіонату.

Про це повідомляє журналіст Серджан Дікме.

Бешикташ вже запропонував офіційні умови 32-річному іспанцю, який висловлює готовність залишити Барселону. Проте переговори продовжуються. Контракт Ромеу з Барселоною діє до кінця червня 2026 року, а його вартість, згідно з порталом transfermarkt, оцінюється у 3 мільйони євро.

У поточному сезоні Ромеу взяв участь у 21 матчі за блаугранас у різних турнірах, відзначившись асистом.

Нагадаємо Барселона переграла Уніоністас і вийшла до чвертьфіналу Кубка Іспанії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 11941
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська може увірватися в топ-15, Костюк - уперше в топ-30 Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська може увірватися в топ-15, Костюк - уперше в топ-30 16245
Ястремська стала лише 4-ю тенісисткою на Аustralian Оpen за останні 40 років з особливим досягненням Ястремська стала лише 4-ю тенісисткою на Аustralian Оpen за останні 40 років з особливим досягненням 5327
Ястремська - Носкова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/4 фіналу Australian Open Ястремська - Носкова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/4 фіналу Australian Open 2300
Ястремська впевнено перемогла Носкову та вийшла в півфінал Australian Open Ястремська впевнено перемогла Носкову та вийшла в півфінал Australian Open 2322 1
Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024 Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024 11634 2
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 93425
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 47254
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 48237
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 34578
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 28698 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 86313