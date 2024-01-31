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Манчестер Юнайтед готує призначення нового спортивного директора

У Манчестер Юнайтед буде новий спортивний директор
Сьогодні 12:45 248 0
Манчестер Юнайтед готує призначення нового спортивного директора
Фото - Getty Images
#Манчестер Юнайтед

Джерело - isport.ua.

Сер Джим Реткліфф та його команда з INEOS сподіваються призначити нового спортивного директора Манчестер Юнайтед протягом наступних кількох тижнів.

Про це повідомляє The Telegraph.

Нещодавно манкуніанці оголосили про призначення колишнього головного операційного директора Манчестер Сіті Омара Берради новим виконавчим директором клубу. Тепер же INEOS звів пошук нового футбольного директора до кількох імен.

Кандидатами на цю роль у клубі вважаються Ден Ешворт (спортивний директор Ньюкасла), Джуліан Ворд (колишній спортивний директор Ліверпуля), Дугі Фрідман (спортивний директор Крістал Пелас) та Пол Мітчелл (колишній керівник відділу підбору персоналу в Тоттенгемі та Монако).

INEOS хотів, щоб Беррада посів своє місце в першу чергу, щоб він міг зробити цінний внесок у вибір спортивного директора. Повідомляється, що виконавчий, спортивний директор і тренер мають "розділяти бачення" і працювати як "єдине ціле".

Також, за інформацією джерела, саме Беррада та новий спортдир будуть тими, хто визначить долю нинішнього головного тренера МЮ Еріка тен Хага, майбутнє якого залишається оповитим невизначеністю.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед не підпише контракт з Бензема.

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