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Манчестер Юнайтед не підпише контракт з Бензема

На заваді стали фінанси
Сьогодні 16:25 275 0
Манчестер Юнайтед не підпише контракт з Бензема
#Манчестер Юнайтед

Джерело - UA-футбол.

Манчестер Юнайтед відмовився від ідеї трансферу нападника Аль-Іттіхаду Каріма Бензема.

Про це повідомляє Sky Sports.

Причиною такого рішення стала заробітна плата володаря Золотого м'яча 2022 року, що становить 86 мільйонів фунтів стерлінгів на рік. Через це клуб побоюється порушити правила фінансового фейр-плею.

Нагадаємо, що нещодавно Бензема запізнився на тренувальний збір свого клубу на 17 днів, після чого його усунули від командних занять. Після того повідомлялося про бажання француза залишити Аль-Іттіхад, але незабаром сам гравець ці заяви відкинув.

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