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Ювентус орендує центрхава Саутгемптона

Ювентус підсилиться півзахисником
Сьогодні 12:10 234 0
Ювентус орендує центрхава Саутгемптона
#Саутгемптон, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Аргентинський півзахисник Карлос Алькарас на правах оренди перейде з Саутгемптона в Ювентус.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сьогодні, 31 січня, гравець пройде медогляд у Лондоні. Якщо все піде за планом, то клуби оформлять оренду з опцією викупу за понад 40 мільйонів євро.

Ювентус слідкував за Алькарасом ще з 2022 року, коли той виступав за Расинг, але взимку 2023-го аргентинець перейшов у Саутгемптон за 13,6 млн євро. За рік в англійському клубі Карлос провів 47 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 5 асистів. 

Раніше повідомлялося, що Ювентус розглядає варіант оренди Судакова з обов'язковим викупом.

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