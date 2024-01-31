Аль-Іттіхад визначився з майбутнім Бензема

Бензема нинішній сезон точно дограє у Саудівській Аравії.

За день до закриття трансферного вікна в Європі Аль-Іттіхад дав зрозуміти форварду Каріму Бензема, що він зараз Саудівську Аравію не залишить.

Про це повідомляє The Athletic.

Француз хотів повернутися до європейського чемпіонату, проте не на правах оренди, а в рамках повноцінного трансферу, на що клуб не готовий піти.

Повідомляється, що в Саудівській Аравії після дивного відходу Джордана Гендерсона більше не збираються відпускати відомих гравців вільними агентами.

Бензема після минулого сезону підписав із Аль-Іттіхадом контракт на три роки. Гравець забив 12 голів, проте отримує регулярну критику за "ліниву гру". Крім того, у форварда конфлікт з тренером та клубом, але на керівництво це не вплине.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті просить керівництво Реала повернути Бензема.