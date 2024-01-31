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Рух – Браво 0:3: огляд матчу

Огляд матчу Рух – Браво
Сьогодні 09:55 262 0
Рух – Браво 0:3: огляд матчу
#Рух Львів

Джерело - Чемпіон.

Рух поступився Браво у контрольному матчі на зборах у Хорватії.

Товариський матч

Рух (Львів, Україна) – Браво (Любляна, Словенія) 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Поплатнік, 0:2 - 48 Іванчек, 0:3 - 65 Селан

Попередження: Підгурський, 57

Нереалізований пенальті: Тучіч, 85 (сейв голкіпера)

Рух: Герета (Ванівський, 46), Кітела, Матвіїв, Баршак, Теслюк, Підгурський, Столярчук (Карабін, 61), О. Федор (Столярчук, 89), Квас (Непейпієв, 61), Непейпієв (Касарда, 46), Карабін (Денисов, 46)

Раніше Рух програв Домжале.

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