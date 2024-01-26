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Верес переміг Бреру у першому спарингу зимового міжсезоння

Команда Олега Шандрука забила тричі у ворота північномакедонської Брер
Сьогодні 17:25 256 0
Верес переміг Бреру у першому спарингу зимового міжсезоння
#Верес

Джерело - Чемпіон.

Верес переміг північномакедонську Бреру у першому спарингу зимового міжсезоння.

Гра завершилась з рахунком 3:2 на користь рівненського клубу.

Товариський матч

26 січня

Брера - Верес - 2:3 (1:2)

Голи: Гайдучик (5), Годя (28), В.Шарай (63).

Верес (1 тайм): Когут - Балан, Кучеренко, Вовченко, Сміян, Яго, Кучеров, Дахновський, Світюха, Годя, Гайдучик.

Верес (2 тайм): Паст - Баран, Мельник, Жуліо Сезар, Шевченко, Кухарук, Курко, М.Шестаков, В.Шарай, С.Шарай, Мрвальєвич.

Раніше Верес повернув 18-річного Годю до складу основної команди

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