Верес переміг Бреру у першому спарингу зимового міжсезоння

Джерело - Чемпіон.
Верес переміг північномакедонську Бреру у першому спарингу зимового міжсезоння.
Гра завершилась з рахунком 3:2 на користь рівненського клубу.
Товариський матч
26 січня
Брера - Верес - 2:3 (1:2)
Голи: Гайдучик (5), Годя (28), В.Шарай (63).
Верес (1 тайм): Когут - Балан, Кучеренко, Вовченко, Сміян, Яго, Кучеров, Дахновський, Світюха, Годя, Гайдучик.
Верес (2 тайм): Паст - Баран, Мельник, Жуліо Сезар, Шевченко, Кухарук, Курко, М.Шестаков, В.Шарай, С.Шарай, Мрвальєвич.
Раніше Верес повернув 18-річного Годю до складу основної команди