Відомі суперники Шахтаря у наступних спарингах

Джерело - sport.ua.
Шахтаря після двох тижнів інтенсивної роботи на зимових зборах отримали від тренерського штабу кілька вихідних для відпочинку та відновлення сил, а 1 лютого гірники знову зберуться в Белеку і поновлять тренувальний процес.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
3 лютого Шахтар проведе два контрольні матчі. О 12:00 за київським часом гірники зіграють з чеською командою Градець-Кралове, о 16:30 підопічні Маріно Пушича зустрінуться з представником Прем’єр-ліги Боснії та Герцеговини Вележем.
Перший офіційний матч після зимової паузи Шахтар гратиме в Лізі Європи УЄФА з Марселем. Поєдинок відбудеться 15 лютого в Гамбурзі на Фолькспаркштадіоні.
Нагадаємо, що 28 січня Шахтар розписав мирову з Марибором (0:0).