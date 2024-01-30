Відомі суперники Шахтаря у наступних спарингах

3 лютого команда Пушича зіграє два матчі

Шахтаря після двох тижнів інтенсивної роботи на зимових зборах отримали від тренерського штабу кілька вихідних для відпочинку та відновлення сил, а 1 лютого гірники знову зберуться в Белеку і поновлять тренувальний процес.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

3 лютого Шахтар проведе два контрольні матчі. О 12:00 за київським часом гірники зіграють з чеською командою Градець-Кралове, о 16:30 підопічні Маріно Пушича зустрінуться з представником Прем’єр-ліги Боснії та Герцеговини Вележем.

Перший офіційний матч після зимової паузи Шахтар гратиме в Лізі Європи УЄФА з Марселем. Поєдинок відбудеться 15 лютого в Гамбурзі на Фолькспаркштадіоні.

Нагадаємо, що 28 січня Шахтар розписав мирову з Марибором (0:0).