Шахтар та Марибор не виявили сильнішого у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар провів третій контрольний матч на зборі в Туреччині, зігравши внічию з Марибором.
Матч завершився внічию 0:0. Команди провели два тайми по 60 хвилин.
Суперник донецького клубу після 19 турів йде четвертим в турнірній таблиці чемпіонату Словенії.
Контрольний матч
28 січня
Шахтар - Марибор 0:0
Шахтар, старт на 1-й тайм: Різник, Педрінью, Матвієнко, Бондар, Конопля, Бондаренко, Судаков, Криськів, Зубков, Сікан, Кевін
Шахтар, старт на 2-й тайм: Твардовський, Гочолеішвілі, Лемкін, Ракіцький, Азаров, Назарина, Очеретько, Цуканов, Швед, Невертон, Егіналду
Раніше Шахтар на зборах переміг Лех (3:1) та Пюнік (2:0).