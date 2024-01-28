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Шахтар та Марибор не виявили сильнішого у контрольному матчі

Матч завершився без забитих голів
Сьогодні 19:25 326 0
Шахтар та Марибор не виявили сильнішого у контрольному матчі
#Марибор, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар провів третій контрольний матч на зборі в Туреччині, зігравши внічию з Марибором.

Матч завершився внічию 0:0. Команди провели два тайми по 60 хвилин.

Суперник донецького клубу після 19 турів йде четвертим в турнірній таблиці чемпіонату Словенії.

Контрольний матч
28 січня

Шахтар - Марибор 0:0

Шахтар, старт на 1-й тайм: Різник, Педрінью, Матвієнко, Бондар, Конопля, Бондаренко, Судаков, Криськів, Зубков, Сікан, Кевін

Шахтар, старт на 2-й тайм: Твардовський, Гочолеішвілі, Лемкін, Ракіцький, Азаров, Назарина, Очеретько, Цуканов, Швед, Невертон, Егіналду

Раніше Шахтар на зборах переміг Лех (3:1) та Пюнік (2:0).

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