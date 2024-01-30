Арбітри АПЛ будуть пояснювати свої рішення вболівальникам

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) протягом останніх 12 місяців випробовувала нову систему, згідно з якою рішення, прийняті ВАР, будуть пояснюватися вболівальникам.

Про це повідомляє onefootball.

З наступного сезону асоціація має втілити цей процес у Прем'єр-лізі. Але для цього клуби АПЛ повинні будуть схвалити нове запровадження в червні.

Така система вже використовувалася у Клубному чемпіонаті світу, ЧС U-20 та інших. Судді носили мікрофон, який підключалися до динаміка після перегляду ВАР, щоб повідомити вболівальників на стадіоні про рішення. Але деякі розмови VAR залишалися приватними.

Раніше Клопп оцінив шанси Ліверпуля на чемпіонство в АПЛ.