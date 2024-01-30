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Онана думає про чергове завершення кар’єри у збірній Камеруну

Сьогодні 19:42 211 0
Онана думає про чергове завершення кар’єри у збірній Камеруну
#Андре Онана

Джерело - Tribuna.com.

Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана знову думає над завершенням міжнародної кар’єри.

Про це повідомляє Daily Mail.

Причиною цьому є провальний КАН-2024 зі збірною Камеруну - 27-річний воротар зіграв лише один матч, а команда вилетіла на першій же стадії плей-оф.

Під час турніру в Онана виникла нова суперечка з президентом асоціації Самюелем Ето’о.

Андре достроково покидав збірну через розбіжності із тренером Рігобером Сонгом щодо стилю гри на ЧС-2022, після чого вже оголошував про відхід з команди - він змінив думку якраз перед КАН-2024.

В усіх турнірах за клуб та збірну голкіпер цього сезону пропустив 50 голів у 31 матчі.

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