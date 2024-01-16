Онана незадоволений непотраплянням у заявку збірної Камеруну на матч КАН

Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана був незадоволений рішенням тренерського штабу збірної Камеруну не включити його у заявку на матч 1-го туру КАН проти Гвінеї після того, як він запізнився з прибуттям у табір команди.

Про це повідомляє Daily Mail.

У неділю воротар зіграв за Манчестер Юнайтед в АПЛ проти Тоттенгема, а у понеділок планував встигнути на гру Кубка Африки. Через погану погоду його літак затримали. "Навіщо я тоді летів сюди чартером, якщо мене навіть не збиралися випускати на поле?", – крикнув Онана, як зазначає джерело.

Також вказано, що Андре довелося заспокоювати. Раніше він завершував кар’єру у збірній після ЧС-2022 через конфлікт, але цього року змінив рішення.

Камерун у підсумку зіграв внічию 1:1.