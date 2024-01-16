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Онана незадоволений непотраплянням у заявку збірної Камеруну на матч КАН

Сьогодні 14:44 256 0
Онана незадоволений непотраплянням у заявку збірної Камеруну на матч КАН
Фото - Getty Images
#Камерун, #Андре Онана

Джерело - tribuna.com.

Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана був незадоволений рішенням тренерського штабу збірної Камеруну не включити його у заявку на матч 1-го туру КАН проти Гвінеї після того, як він запізнився з прибуттям у табір команди.

Про це повідомляє Daily Mail.

У неділю воротар зіграв за Манчестер Юнайтед в АПЛ проти Тоттенгема, а у понеділок планував встигнути на гру Кубка Африки. Через погану погоду його літак затримали.

"Навіщо я тоді летів сюди чартером, якщо мене навіть не збиралися випускати на поле?", – крикнув Онана, як зазначає джерело.

Також вказано, що Андре довелося заспокоювати. Раніше він завершував кар’єру у збірній після ЧС-2022 через конфлікт, але цього року змінив рішення.

Камерун у підсумку зіграв внічию 1:1. 

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