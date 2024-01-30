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Динамо - Пахтакор 5:1: огляд матчу

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Динамо - Пахтакор 5:1: огляд матчу
#Динамо

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 січня, Динамо святкувало впевнену перемогу над Пахтакором. 

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Нагадаємо у наступному матчі Динамо зіграє проти болгарського Левськи. Гра відбудеться 2 лютого о 16:00 за Києвом.

Контрольний матч
30 січня

Динамо - Пахтакор 5:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 12 Ванат (пен), 2:0 - 35 Ванат, 2:1 - 41 Адхамзода, 3:1 - 44 Беніто, 4:1 - 47 Царенко, 5:1 - 82 Бражко

Динамо: Нещерет, Дубінчак, Сирота, Попов, Гусєв, Рамадані, Андріївський, Шапаренко, Волошин, Беніто, Ванат

Запасні: Бущан, Моргун, Малиш, Дячук, Михавко, Вівчаренко, Бражко, Караваєв, Кабаєв, Діалло, Царенко, Пономаренко

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