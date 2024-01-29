Динамо може підписати латиноамериканського захисника

Динамо веде переговори з латиноамериканським центральним захисником.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

"Зараз із того, що мені підказує мій WhatsApp, у Динамо є пріоритетна кандидатура на позицію центрального захисника. Кандидатура, затверджена на всіх рівнях, в тому числі головним тренером Олександром Шовковським. Цей футболіст нічого спільного з захисниками з чемпіонату Польщі, про яких всі пишуть, не має. Це латиноамериканець, який грає у Латинській Америці та ніколи не грав у Європі.