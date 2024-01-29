Динамо може підписати латиноамериканського захисника

Джерело - Чемпіон.
Динамо веде переговори з латиноамериканським центральним захисником.
Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.
"Зараз із того, що мені підказує мій WhatsApp, у Динамо є пріоритетна кандидатура на позицію центрального захисника. Кандидатура, затверджена на всіх рівнях, в тому числі головним тренером Олександром Шовковським. Цей футболіст нічого спільного з захисниками з чемпіонату Польщі, про яких всі пишуть, не має. Це латиноамериканець, який грає у Латинській Америці та ніколи не грав у Європі.
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Хороший у відборі мʼяча, високий, дуже сильний, жорсткий у повітрі, атлетичний пацанчик такий, хороша швидкість у нього. Перемовини зараз ведуться там активно і проблема тільки одна і вона страшна - це війна в Україні. Ну боїться сюди хлопчина їхати, сімʼя боїться. Сподіваюсь, що динамівцям вдасться переконати і вирішити питання цього трансферу. Я свідомо не називаю прізвища. На фарт", – сказав Вацко.
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