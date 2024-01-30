Барселона втратила Фелікса на невизначений термін

Тренерський штаб Барселони найближчим часом не зможе розраховувати на португальського вінгера Жоау Фелікса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

24-річний футболіст отримав травму під час тренування. Гравцю діагностували розтягнення зв'язок правого гомілкостопа.

Терміни відновлення португальця поки не називаються.

Фелікс виступає за Барселону на правах оренди з Атлетіко. У складі каталонської команди в нинішньому сезоні він провів 28 матчів у всіх турнірах, забивши сім голів і віддавши п'ять результативних передач.

Нагадаємо Бешикташ може підписати півзахисника Барселони.