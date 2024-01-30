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Барселона втратила Фелікса на невизначений термін

Сьогодні 17:26 275 0
Барселона втратила Фелікса на невизначений термін
#Барселона

Джерело - isport.ua.

Тренерський штаб Барселони найближчим часом не зможе розраховувати на португальського вінгера Жоау Фелікса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

24-річний футболіст отримав травму під час тренування. Гравцю діагностували розтягнення зв'язок правого гомілкостопа.

Терміни відновлення португальця поки не називаються.

Фелікс виступає за Барселону на правах оренди з Атлетіко. У складі каталонської команди в нинішньому сезоні він провів 28 матчів у всіх турнірах, забивши сім голів і віддавши п'ять результативних передач.

Нагадаємо Бешикташ може підписати півзахисника Барселони.

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