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Ракитич перейде в саудівський Аль-Шабаб

Ракитич покине Севілью
Сьогодні 21:15 198 0
Ракитич перейде в саудівський Аль-Шабаб
#Ракитич, #Севілья, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Севільї Іван Ракитич змінить клуб.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Хорват вже повідомив клуб та партнерів по команді про свій відхід. Ракитич прийняв пропозицію Аль-Шабаба, який виступає у чемпіонаті Саудівської Аравії.

До кінця тижня гравець має пройти медогляд. У понеділок, 29 січня він має відправитись до Саудівської Аравії.

У поточному сезоні Ракитич провів 27 матчів, на його рахунку 2 голи та 4 асисти.

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