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Захисник Барселони переніс операцію

Гравця успішно прооперували
Сьогодні 14:25 158 0
Захисник Барселони переніс операцію
#Барселона, #Алекс Бальде

Джерело - Чемпіон.

Футболісту каталонської Барселони Алехандро Бальде зробили операцію.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Іспанець успішно переніс хірургічне втручання на сухожиллі задньої поверхні стегна через травму, яку було отримано в Кубку Іспанії в поєдинку проти Атлетика Більбао. Процедура була проведена у фінському місті Турку відомим хірургом Лассе Лемпайненом.

На гравця чекає тривале відновлення, під час якого він буде недоступний для команди. Ймовірно, Бальде більше не зіграє в цьому сезоні.

Варто зазначити, що в поточному сезоні 20-річний захисник провів 28 матчів у всіх турнірах, забивши 1 гол і віддавши 1 результативну передачу.

Нагадаємо, Бешикташ може підписати півзахисника Барселони.

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