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Лестер завершив трансфер Сенсі

Сенсі стане гравцем Лестера
Сьогодні 11:30 199 0
Лестер завершив трансфер Сенсі
#Інтер, #Лестер Сіті, #Сенсі, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Лестер та Інтер завершили підписання угоди щодо трансферу центрального півзахисника Стефано Сенсі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

28-річний італієць перейде у Лестер за 500 тисяч євро. Також можливий бонус розміром у 2 мільйони євро, якщо команда здобуде путівку в АПЛ.

У цьому сезоні Стефано зіграв 4 матчі за Інтер, результативними діями не відзначився. 

Нагадаємо, Інтер близький до підписання нападника Порту.

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