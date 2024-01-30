Лестер завершив трансфер Сенсі

Джерело - Чемпіон.
Лестер та Інтер завершили підписання угоди щодо трансферу центрального півзахисника Стефано Сенсі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
28-річний італієць перейде у Лестер за 500 тисяч євро. Також можливий бонус розміром у 2 мільйони євро, якщо команда здобуде путівку в АПЛ.
У цьому сезоні Стефано зіграв 4 матчі за Інтер, результативними діями не відзначився.
Нагадаємо, Інтер близький до підписання нападника Порту.
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