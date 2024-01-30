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Агробізнес підпише екснападника Чорноморця

Агробізнес підсилиться нападником
Сьогодні 08:40 280 0
Агробізнес підпише екснападника Чорноморця
#Агробізнес, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Нападник Максим Войтиховський, який цього місяця завершив трудові відносини з Поділлям, найближчим часом стане гравцем Агробізнесу.

Про це повідомляє Sport.ua.

Наразі футболіст проходить збори з командою з Волочиська.

У поточному сезоні Першої ліги 25-річний Войтиховський зіграв за Поділля 14 матчів, забив 2 м'ячі та віддав 1 гольову передачу. Раніше він виступав за Дніпро, молодіжку Шахтаря, Волинь та Чорноморець.

Раніше повідомлялося, що Гагун продовжить кар'єру в Агробізнесі.

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