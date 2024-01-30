Головне
Динамо поступилося Легії у контрольному матчі
Вчора 18:03 1046
Берінчик отримав бій за вакантний титул WBО
Сьогодні 09:25 147
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 04:46 17668
Вихрист проведе поєдинок проти Армади наприкінці лютого
Вчора 22:40 383
Юнацька ліга УЄФА змінить формат з наступного сезону
Вчора 22:05 311
Наві піднялися до трійки найкращих команд світу з CS 2
Вчора 20:58 278
Розіграш Костюк та Мертенс увійшов до топ-5 моментів Australian Open
Вчора 19:54 761
Динамо хотіло підписати двох гравців Руха
Вчора 18:52 1593
Динамо може підписати латиноамериканського захисника
Вчора 17:42 831
Дженоа веде переговори з Марселем про викуп Маліновського
Вчора 16:11 553
Прямі трансляції

﻿Вікторія - Кривбас 3:0: огляд матчу

Кривбас зіграв третій контрольний матч на іспанських зборах. ﻿
Сьогодні 08:25 309 0
﻿Вікторія - Кривбас 3:0: огляд матчу
#Кривбас

Джерело - Чемпіон.

Кривбас поступився Вікторії Плзень у контрольному матчі.

Контрольний матч
28 січня

Вікторія (Плзень, Чехія) - Кривбас (Кривий Ріг) 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Томаш Хори, 2:0 - 24 Томаш Хори, 3:0 - 48 Робін Гранац

Вікторія Плзень (старт): Маріан Тврдонь, Лукаш Гейда (к), Ян Палуска, Лукаш Черв, Ян Копіц, Матей Видра, Томаш Хори, Каду, Павел Шульц, Матей Валента, Сампсон Две.

Кривбас Кривий Ріг: Андрій Кліщук (Володимир Маханьков, 46) – Андрій Понєдєльнік (Микита Татарков, 46; Рафаель Бандейра, 74), Данило Бескоровайний (к) (Володимир Вілівальд, 46), Тимур Стецьков (Вʼячеслав Рябов, 46), Денис Кузик (Віктор Блізніченко, 46) – Максим Задерака (Даніель Соса, 46), Хрвоє Іліч (Максим Луньов, 46), Клім Приходько (Джихад Бізімана, 46), Юрій Вакулко (Єгор Твердохліб, 46; Роман Дебелко, 74), Артур Микитишин (Дмитро Хомченовський, 46) – Олег Кожушко (Прінс Аду, 46).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо хотіло підписати двох гравців Руха Динамо хотіло підписати двох гравців Руха 1593
Усик став батьком вчетверте Усик став батьком вчетверте 2562
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 89253
Єдиний захисник, що двічі виграв Золотий м’яч Єдиний захисник, що двічі виграв Золотий м’яч 1689
CAS дискваліфікував російську фігуристку Валієву на 4 роки CAS дискваліфікував російську фігуристку Валієву на 4 роки 1108
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 17668
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 315987
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 89253
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33427 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 334900 9
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 355469
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 33558