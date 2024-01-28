Кривбас розгромно програв Вікторії Плзень

Джерело - Чемпіон.

Криворізький Кривбас зіграв третій контрольний матч на іспанських зборах. Спаринг-партнером виступив один з грандів чеського футболу - Вікторія Плзень, 6-разовий чемпіон своєї країни, бронзовий призер минулого сезону, регулярний учасник єврокубків.

Вікторія перемогла Кривбас (3:0) у третьому спарингу криворіжців на зборах. Наступний суперник (3 лютого) - данський Хорсенс.

Контрольний матч

28 січня

Вікторія (Плзень, Чехія) - Кривбас (Кривий Ріг) 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Томаш Хори, 2:0 - 24 Томаш Хори, 3:0 - 48 Робін Гранац

Вікторія Плзень (старт): Маріан Тврдонь, Лукаш Гейда (к), Ян Палуска, Лукаш Черв, Ян Копіц, Матей Видра, Томаш Хори, Каду, Павел Шульц, Матей Валента, Сампсон Две.

Кривбас Кривий Ріг: Андрій Кліщук (Володимир Маханьков, 46) – Андрій Понєдєльнік (Микита Татарков, 46; Рафаель Бандейра, 74), Данило Бескоровайний (к) (Володимир Вілівальд, 46), Тимур Стецьков (Вʼячеслав Рябов, 46), Денис Кузик (Віктор Блізніченко, 46) – Максим Задерака (Даніель Соса, 46), Хрвоє Іліч (Максим Луньов, 46), Клім Приходько (Джихад Бізімана, 46), Юрій Вакулко (Єгор Твердохліб, 46; Роман Дебелко, 74), Артур Микитишин (Дмитро Хомченовський, 46) – Олег Кожушко (Прінс Аду, 46).

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