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Пушич: Шахтар гратиме по два матчі на день наступного тижня

Сьогодні 20:39 191 0
Пушич: Шахтар гратиме по два матчі на день наступного тижня

Шахтар може проводити по два матчі на день на тренувальних зборах.

Про це розповів головний тренер "гірників" Маріно Пушич.

"Це були два тижні важкої праці, ми тренувалися майже щодня – тільки один день присвятили відновленню, тож було складно. Я дуже задоволений тим, як команда працювала й прогресувала. Як я говорив, було дві мети: підвищити рівень нашої фізичної підготовки та вдосконалити деякі елементи гри – з м’ячем і без нього.

Протягом цього часу я побачив багато позитивних моментів, тому дуже задоволений. Усі поєдинки були по-своєму особливими. Загалом ми провели досить непогані спаринги, і в останньому я побачив багато гарних моментів. Також вигравали в серйозних суперників, при цьому низько захищалися і чекали на контратаки, що нам непогано вдавалося.

Неможливо створювати багато шансів у протистоянні з таким опонентом, однак ми домінували, володіли м’ячем, і нагоди, що ми створили, мали б перетворитися на голи. Але я побачив гарний настрій, багато бігової роботи. Хлопцям було важко, адже ми чимало попрацювали перед цією грою. Часом можна помітити невелику втому, та попри це ми боролися, тож вийшло непогано.

Який футбол має демонструвати команда? Той, у який ми граємо. Гарна позиційна гра, побудова атаки з глибини, багато руху, атак – це те, що ми побачили, і ми помітили деякі зміни в деталях, що дуже непогано. Наразі все добре, ми досягли значного прогресу, стаємо сильнішими, що показуємо в контрольних матчах. Можемо домінувати без м’яча, з великою кількістю бігу, гарним пресингом.

Метою другої частини зборів є продовжувати прогресувати, давати гравцям більше хвилин і зберігати свій рівень. Напевно, проводитимемо по два матчі на день наступного тижня, перейдемо від 60 хвилин до 90, і це також буде фізично важко, проте є необхідним, аби бути готовими до серйозних ігор з Марселем", – сказав Пушич.

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