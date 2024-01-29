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Динамо хотіло підписати двох гравців Руха

Сьогодні 18:52 777 0
Динамо хотіло підписати двох гравців Руха

Джерело - Чемпіон.

Динамо цікавилось центральним захисником Руха Богданом Слюбиком та опорним півзахисником Марком Сапугою.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

"Знаю точно, що Динамо хотіло Слюбика та Сапугу з Руха. Говорили на рівні власників клубів. Григорій Козловський назвав трансферну вартість – 7 мільйонів за кожного. Динамо навіть близько не готове платити такі гроші, а Козловський говорить: "а ми дешево продавати футболістів не будемо.

Він переконаний, що у нього дуже якісні молоді футболісти, які з часом та набутим досвідом елітного українського футболу будуть коштувати тих грошей, які його як власника клубу влаштують. Слюбик, Сапуга – цінник 7 мільйонів євро. Динамо відмовилось від придбання цих гравців за цих гравців. Динамо зараз у пошуку", – сказав Вацко.

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