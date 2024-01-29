Динамо хотіло підписати двох гравців Руха

Динамо цікавилось центральним захисником Руха Богданом Слюбиком та опорним півзахисником Марком Сапугою.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

"Знаю точно, що Динамо хотіло Слюбика та Сапугу з Руха. Говорили на рівні власників клубів. Григорій Козловський назвав трансферну вартість – 7 мільйонів за кожного. Динамо навіть близько не готове платити такі гроші, а Козловський говорить: "а ми дешево продавати футболістів не будемо.

Він переконаний, що у нього дуже якісні молоді футболісти, які з часом та набутим досвідом елітного українського футболу будуть коштувати тих грошей, які його як власника клубу влаштують. Слюбик, Сапуга – цінник 7 мільйонів євро. Динамо відмовилось від придбання цих гравців за цих гравців. Динамо зараз у пошуку", – сказав Вацко.