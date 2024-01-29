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Керівництво Баварії спростувало можливий відхід Тухеля в Барселону

Сьогодні 17:56 181 0
Керівництво Баварії спростувало можливий відхід Тухеля в Барселону
Фото: Getty Images

Генеральний директор Баварії Ян-Крістіан Дрезен та спортивний директор клубу Кристоф Фройнд заперечили чутки про те, що головний тренер команди Томас Тухель готовий очолити Барселону.

Про це йдеться в офіційній заяві клубу.

"Уболівальники запитали нашого головного тренера Томаса Тухеля в неділю під час відвідування фан-клубу про його тренерську кар’єру та попередній досвід за кордоном у ПСЖ та Челсі, і він, звичайно, розповів про це.

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Він також відповів на загальні запитання вболівальників про Іспанію як футбольну країну. Він ніколи не говорив про Хаві Ернандеса та його наступника, як неправдиво стверджували пізніше. Ми більше не будемо сприймати такі неправдиві заяви проти нашого тренера, які завжди надходять з одного джерела", – йдеться у заяві.

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