Український нападник змінив клуб

Джерело - ТаТоТаке.

Шальке підписав 16-річного українського нападника Микиту Славицького.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Українець у найближчій перспективі буде захищати кольори клубної команди U-17.

Славицький, який є вихованцем школи полтавської Ворскли, влітку 2022 року приєднався до лав німецького клубу Фортуна Дюссельдорф і грав за команду U-17. За рік він перейшов до Баєра і розпочав сезон-2023/2024, бувши гравцем юніорської команди леверкузенців, яка грає в юніорській Бундеслізі.

Раніше найкращий тренер Бельгії очолив Шальке.

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