Джерело - ТаТоТаке.
Шальке підписав 16-річного українського нападника Микиту Славицького.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Українець у найближчій перспективі буде захищати кольори клубної команди U-17.
Славицький, який є вихованцем школи полтавської Ворскли, влітку 2022 року приєднався до лав німецького клубу Фортуна Дюссельдорф і грав за команду U-17. За рік він перейшов до Баєра і розпочав сезон-2023/2024, бувши гравцем юніорської команди леверкузенців, яка грає в юніорській Бундеслізі.
Раніше найкращий тренер Бельгії очолив Шальке.
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