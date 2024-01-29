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Шальке підписав 16-річного українського нападника

Український нападник змінив клуб
Сьогодні 14:45 481 0
Шальке підписав 16-річного українського нападника
#Футбольні трансфери, #Шальке

Джерело - ТаТоТаке.

Шальке підписав 16-річного українського нападника Микиту Славицького.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Українець у найближчій перспективі буде захищати кольори клубної команди U-17.

Славицький, який є вихованцем школи полтавської Ворскли, влітку 2022 року приєднався до лав німецького клубу Фортуна Дюссельдорф і грав за команду U-17. За рік він перейшов до Баєра і розпочав сезон-2023/2024, бувши гравцем юніорської команди леверкузенців, яка грає в юніорській Бундеслізі.

Раніше найкращий тренер Бельгії очолив Шальке.

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