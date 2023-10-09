Найкращий тренер Бельгії очолив Шальке

Шальке призначив нового головного тренера

Новим головним тренером Шальке став Карел Герартс.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Угода розрахована до літа 2025 року. Інші деталі не розголошуються.

Герартс раніше працював спортивним координатором в Остенде, був асистентом тренера в Юніоні. Там же почав кар’єру головного тренера, очолював команду протягом сезону 2022/23, клуб фінішував 3-м у таблиці, Карела визнали найкращим тренером року в чемпіонаті Бельгії.

До призначення в Гельзенкірхені 41-річний бельгійський фахівець був без клубу.

Раніше Рауль відмовився стати головним тренером Шальке.