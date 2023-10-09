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Найкращий тренер Бельгії очолив Шальке

Шальке призначив нового головного тренера
Сьогодні 17:12 236 0
Найкращий тренер Бельгії очолив Шальке
#Шальке

Джерело - schalke04.de.

Новим головним тренером Шальке став Карел Герартс.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Угода розрахована до літа 2025 року. Інші деталі не розголошуються.

Герартс раніше працював спортивним координатором в Остенде, був асистентом тренера в Юніоні. Там же почав кар’єру головного тренера, очолював команду протягом сезону 2022/23, клуб фінішував 3-м у таблиці, Карела визнали найкращим тренером року в чемпіонаті Бельгії.

До призначення в Гельзенкірхені 41-річний бельгійський фахівець був без клубу.

Раніше Рауль відмовився стати головним тренером Шальке.

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