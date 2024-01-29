Олександрія поступилась Віслі Плоцьк у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Олександрія поступилась Віслі Плоцьк у спарингу на зборах у Туреччині.
Матч завершився з рахунком 2:0 на користь польського клубу.
Товариський матч
29 січня
Олександрія - Вісла Плоцьк 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 24 Секульський, 0:2 - 44 Коцила
Олександрія: Віктор Долгий, Роман Савченко, Богдан Білошевський (К), Даніл Скорко, Євгеній Смирний, Дмитро Шостак, Данііл Ващенко, Родіон Плакса, Денис Костишин, Богдан Кобзар, Безерра
Запасні: Роман Шерехора, Іван Калюжний, Антон Кравченко, Ярослав Базаєв, Сергій Кравченко, Олександр Бєляєв, Артем Кулаковський, Мадісон, Владислав Погорілий, Де
Раніше Олександрія зіграла внічию з Пахтакором.