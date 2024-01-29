Головне
Сіннер вирвав перемогу в росіянина Медвєдєва у фіналі Australian Open
Вчора 14:34 1971 2
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 16:02 16664
Шахтар прийме Чорноморець, Полісся зіграє з Ворсклою: результати жеребкування Кубка України
Сьогодні 14:08 265
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі
Сьогодні 14:01 88438
Рейтинг WTA: Світоліна повернулась у топ-20, Ястремська піднялась на 64 сходинки
Сьогодні 09:39 356078 8
Дженоа з Малиновським переміг Лечче: результати матчів Серії А
Вчора 23:44 1231
Шахтар та Марибор не виявили сильнішого у контрольному матчі
Вчора 19:25 485
Матюніна виграла юнацький чемпіонат Європи
Вчора 19:09 934
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30
Вчора 16:25 37218
Швеція виграла сінгл мікст на чемпіонаті Європи, Україна - 8
Вчора 15:50 459
Прямі трансляції

Олександрія поступилась Віслі Плоцьк у контрольному матчі

Олександрія поступилась у спарингу
Сьогодні 13:40 246 0
Олександрія поступилась Віслі Плоцьк у контрольному матчі
#Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Олександрія поступилась Віслі Плоцьк у спарингу на зборах у Туреччині.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь польського клубу.

Товариський матч

29 січня

Олександрія - Вісла Плоцьк 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 24 Секульський, 0:2 - 44 Коцила

Олександрія: Віктор Долгий, Роман Савченко, Богдан Білошевський (К), Даніл Скорко, Євгеній Смирний, Дмитро Шостак, Данііл Ващенко, Родіон Плакса, Денис Костишин, Богдан Кобзар, Безерра

Запасні: Роман Шерехора, Іван Калюжний, Антон Кравченко, Ярослав Базаєв, Сергій Кравченко, Олександр Бєляєв, Артем Кулаковський, Мадісон, Владислав Погорілий, Де

Раніше Олександрія зіграла внічию з Пахтакором.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна повернулась у топ-20, Ястремська піднялась на 64 сходинки Рейтинг WTA: Світоліна повернулась у топ-20, Ястремська піднялась на 64 сходинки 356078 8
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 88438
Дженоа з Малиновським переміг Лечче: результати матчів Серії А Дженоа з Малиновським переміг Лечче: результати матчів Серії А 1231
Світоліна відмовилась летіти до Варшави бізнес-класом: Дурнєв розповів про ощадливість української тенісистки Світоліна відмовилась летіти до Варшави бізнес-класом: Дурнєв розповів про ощадливість української тенісистки 2731
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 16664
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30 Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30 37218
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63070 1
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4888
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 47399
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 28999
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 43649
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 100757