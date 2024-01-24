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Експрезидент Львова Михайлів стане власником Ниви Тернопіль

Михайлів досі залишається власником футбольної дитячої школи Львів
Сьогодні 14:19 375 0
Експрезидент Львова Михайлів стане власником Ниви Тернопіль
#Нива Тернопіль

Джерело - Чемпіон.

Тернопільська Нива отримає нового власника клубу.

Про це повідомляє Спорт Медіа.

Ним стане колишній президент Львова Роман Михайлів. Він протягом останніх двох сезонів фінансово допомагав команді, але офіційно не був представлений.

Михайлів досі залишається власником футбольної дитячої школи Львів. До цього президентом Ниви був Степан Рубай.

Раніше півзахисник Ниви Малащук покинув команду.

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