Джерело - Чемпіон.
ЛНЗ поступився чеській Младі Болеслав у контрольному матчі.
Наступний контрольний матч ЛНЗ зіграє 30 січня проти Словацко.
Контрольний матч
27 січня
ЛНЗ (Черкаси) - Млада Болеслав (Млада-Болеслав, Чехія) 1:5
ЛНЗ: Пеньков (Кучеренко, 58) – Насонов (Лопирьонок, 58), Ковальов, Норенков, Стасюк – Пасіч (Тищенко, 58), Бойко, Рибалка (Банада, 66), Шестаков (Олійник, 58, Долінський, 87), Бар (Каплієнко, 46) – Прядун (Бессала, 58)
Нагадаємо ЛНЗ підписав першого легіонера в історії клубу.
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