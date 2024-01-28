Головне
Хаві ухвалив рішення покинути Барселону в кінці сезону
Сьогодні 08:11 522
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 10:45 15572
Кіченок та Остапенко зазнали поразки у фіналі парного Australian Open
Сьогодні 09:29 331
Реал з Луніним дотиснув Лас-Пальмас, Барселона у неймовірному матчі поступилась Вільярреалу: результати 22 туру Ла-Ліги
Вчора 23:59 1657
Евертон з Миколенком поступився Лутону, Ньюкасл переміг Фулгем: результати матчів Кубка Англії
Вчора 22:56 1046
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика
Вчора 16:30 68529 1
Меркушина фінішувала сьомою в гонці переслідування на чемпіонаті Європи
Вчора 15:49 579
Фрей переміг у гонці переслідування на чемпіонаті Європи, Підручний - у десятці
Вчора 12:42 514
Шевченко запросив Чеферіна в Україну
Вчора 11:39 904
Дончич повторив 4 результат в історії НБА за набраними очками
Вчора 09:54 659
Прямі трансляції

Чеферін: Не радий тому, що російські команди відсторонені

Чеферін розповів про можливий тиск з боку росії
Сьогодні 10:42 350 0
Чеферін: Не радий тому, що російські команди відсторонені
#УЄФА, #Александер Чеферін

Джерело - The Guardian.

Відсторонення російських команд від змагань під егідою УЄФА буде тривати до кінця війни в Україні.

Про це заявив президент асоціації Александр Чеферін.

"Єдиний тиск йде з іншого боку: щоб ми не допускали їх. На мене ніколи не було тиску з російської сторони. Ця заборона буде діяти, поки триває війна. Я не радий цьому, тому що мені шкода спортсменів, але всі, включаючи УЄФА, повинні зробити все можливе, щоб зупинити це божевілля.

  Актуально: Шевченко запросив Чеферіна в Україну

Що стосується того, що російські спортсмени не йдуть проти влади: ти можеш зробити це у Великій Британії, я можу у своїй країні, але в росії ти потрапляєш у в’язницю, якщо ти це зробиш, або навіть гірше. Тому їм непросто, і вони є жертвами. Це завжди погано для спортсменів, це завжди погано для відносин між людьми, але, на жаль, ми живемо в такі божевільні часи. Я дуже стурбований. Те, що я бачу в геополітиці – це страшно", - сказав Чеферін.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря 15580
Миколенко відзначився прикрим автоголом у матчі Кубка Англії Миколенко відзначився прикрим автоголом у матчі Кубка Англії 1247
6 років тому Усик провів найважчий бій у кар'єрі - переміг Брієдіса в півфіналі WBSS 6 років тому Усик провів найважчий бій у кар'єрі - переміг Брієдіса в півфіналі WBSS 2104
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 15572
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика 68529 1
Реал з Луніним дотиснув Лас-Пальмас, Барселона у неймовірному матчі поступилась Вільярреалу: результати 22 туру Ла-Ліги Реал з Луніним дотиснув Лас-Пальмас, Барселона у неймовірному матчі поступилась Вільярреалу: результати 22 туру Ла-Ліги 1657
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 133535 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 152123
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 19238 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 67989
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 355394
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 163464