Чеферін: Не радий тому, що російські команди відсторонені

Відсторонення російських команд від змагань під егідою УЄФА буде тривати до кінця війни в Україні.

Про це заявив президент асоціації Александр Чеферін.

"Єдиний тиск йде з іншого боку: щоб ми не допускали їх. На мене ніколи не було тиску з російської сторони. Ця заборона буде діяти, поки триває війна. Я не радий цьому, тому що мені шкода спортсменів, але всі, включаючи УЄФА, повинні зробити все можливе, щоб зупинити це божевілля.

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Що стосується того, що російські спортсмени не йдуть проти влади: ти можеш зробити це у Великій Британії, я можу у своїй країні, але в росії ти потрапляєш у в’язницю, якщо ти це зробиш, або навіть гірше. Тому їм непросто, і вони є жертвами. Це завжди погано для спортсменів, це завжди погано для відносин між людьми, але, на жаль, ми живемо в такі божевільні часи. Я дуже стурбований. Те, що я бачу в геополітиці – це страшно", - сказав Чеферін.