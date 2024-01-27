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Полісся зіграло внічию зі Сталлю у контрольному матчі

Матч завершився внічию
Сьогодні 18:10 271 0
Полісся зіграло внічию зі Сталлю у контрольному матчі
#Полісся

Джерело - Чемпіон.

Полісся розписало мирову зі Сталлю у контрольному матчі.

Гра завершилась з рахунком 1:1. Голом за Полісся відзначився Артем Шабанов.

Товариський матч

27 січня

Полісся - Сталь Мелець (Польща) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Шкурін, 1:1 - 57 Шабанов

Склад на 1 тайм: Бойко, Михайліченко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, ГНП, Танковський, Макуана, Грицук, Козак, ГНП (Аріелсон).

Cклад на 2 тайм: Поспєлов, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Танковський (Кушніренко), Крушинський, ГНП (Мустафаєв), Макуана (Назаренко), Фортюне, Аріелсон (Будківський).

Раніше Полісся оголосило про підписання Михайличенка.

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