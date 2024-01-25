Полісся оголосило про підписання Михайличенка

Житомирський клуб продовжує посилюватись

Житомирське Полісся підписало українського захисника Богдана Михайличенка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Повноцінний контракт із 26-річним гравцем розрахований до 2026 року.

Раніше повідомлялося, що перехід відбудеться на правах вільного агента.

Попереднім клубом Михайличенка був Динамо Загреб, за який він виступав із літа 2023 року. За пів сезону він зіграв у 15-ти матчах з хорватським клубом і відзначився двома асистами. Раніше він виступав за київське Динамо, Сталь, Зорю, Андерлехт та Шахтар.