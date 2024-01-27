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Штутгарт розібрався з Лейпцигом, Баварія обіграла Аугсбург: результати 19 туру Бундесліги

Результати 19 туру Бундесліги
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Штутгарт розібрався з Лейпцигом, Баварія обіграла Аугсбург: результати 19 туру Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 19-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

19 тур, 27 січня

Аугсбург - Баварія 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 23 Павлович, 0:2 - 45+5 Девіс, 1:2 - 52 Демірович, 1:3 - 58 Кейн, 2:3 - 90+4 Демірович (пен)

Вердер - Фрайбург 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 9 Дукш (пен), 1:1 - 28 Гріфо, 2:1 - 53 Нджінма, 3:1 - 90+3 Малатіні

Гоффенгайм - Гайденгайм 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 29 Дінкчі, 1:1 - 45+7 Крамарич (пен)

Вольфсбург - Кельн 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 38 Аліду, 1:1 - 40 Паредес

Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 25 Мійо (пен), 2:0 - 30 Ундав, 2:1 - 32 Шешко, 3:1 - 48 Левелінг, 3:2 - 55 Опенда 4:2 - 56 Ундав, 5:2 - 75 Ундав

Сьогодні, відбудеться ще один матч:

19:30 Баєр - Боруссія М

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