Захисник Барселони Бальде перенесе операцію і пропустить кінець сезону

Барселона надала інформацію щодо травми лівого захисника Алехандро Бальде.

Про це йдеться у повідомленні каталонців.

Іспанець перенесе операцію на підколінному сухожиллі, вона відбудеться найближчими днями. Травму Бальде отримав у матчі з Атлетиком (2:4) у Кубку Іспанії.

Бальде може пропустити решту сезону через це пошкодження.

Tests show that first team player Alejandro Balde has an injury to the tendon in his right hamstring. In the coming days he will undergo a surgical procedure at the hands of Dr. Lasse Lempainen, under the supervision of the Club's medical staff, in Turku, Finland. Once the… pic.twitter.com/GBffnBrleB