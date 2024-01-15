Анчелотті зрівнявся із Зіданом за кількістю виграних трофеїв на чолі Реала

Джерело - MadridUniversal.
Перемігши Барселону (4:1) у фіналі Суперкубка Іспанії, Карло Анчелотті завоював 11-й трофей з Реалом.
Про це повідомляє MadridUniversal.
64-річний фахівець також виграв з мадридським клубом дві Ліги чемпіонів, чемпіонат Іспанії, два Суперкубки Європи, два Клубні чемпіонати світу, два Кубки Іспанії та ще 1 Суперкубок країни.
За кількістю виграних трофеїв в якості головного тренера Реала Анчелотті зрівнявся з Зінедіном Зіданом. Більше титулів завоював лише Мігель Муньос - 15.
"Я щасливий, але ми повинні боротися за 12-й", - прокоментував досягнення Анчелотті.
Раніше визначилась оцінка Луніна за гру з Барселоною.