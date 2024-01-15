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Анчелотті зрівнявся із Зіданом за кількістю виграних трофеїв на чолі Реала

Сьогодні 09:25 214 0
Анчелотті зрівнявся із Зіданом за кількістю виграних трофеїв на чолі Реала
Фото - Getty Images
#Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - MadridUniversal.

Перемігши Барселону (4:1) у фіналі Суперкубка Іспанії, Карло Анчелотті завоював 11-й трофей з Реалом.

Про це повідомляє MadridUniversal.

64-річний фахівець також виграв з мадридським клубом дві Ліги чемпіонів, чемпіонат Іспанії, два Суперкубки Європи, два Клубні чемпіонати світу, два Кубки Іспанії та ще 1 Суперкубок країни.

За кількістю виграних трофеїв в якості головного тренера Реала Анчелотті зрівнявся з Зінедіном Зіданом. Більше титулів завоював лише Мігель Муньос - 15.

"Я щасливий, але ми повинні боротися за 12-й", - прокоментував досягнення Анчелотті.

Раніше визначилась оцінка Луніна за гру з Барселоною.

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